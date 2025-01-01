Für immer Liebe
Als frisch verheiratetes Ehepaar genießen Paige und Leo ihre Zweisamkeit. Bis Paige bei einem Autounfall ihr Gedächtnis verliert und sich auch an Leo nicht mehr erinnert.
Für immer Liebe: Eine vergessene Ehe
Ein einziger Augenblick kann alles verändern. Auf dieser Prämisse beruht auch der romantische Film Für immer Liebe. Dieses herzzerreißende Drama erzählt die Liebesgeschichte eines frisch verheirateten Paares. Leo, gespielt von Channing Tatum, und Paige, porträtiert von Rachel McAdams, haben sich an dem romantischsten Ort Amerikas kennengelernt: In der Warteschlange vor dem Bürgerbüro. Seitdem gehen sie regelmäßig auf Dates und versuchen dabei die Romantik nicht außer Acht zu lassen. Wenn Leo im Auto furzt, macht Paige extra das Fenster zu. Sie sind kein gewöhnliches Paar, aber sie passen ungewöhnlich gut zueinander. Zumindest bis ein Augenblick alles verändert.
Der Test der Liebe
Leo und Paige haben gerade einen Film im Kino gesehen und befinden sich schon auf der Heimfahrt, als ein schnulziges Lied im Radio gespielt wird. Scherzhaft singt Leo mit, während sich seine Frau lustig über ihn macht. Er hält auf einer verschneiten Straße an, um Paige zu küssen, als plötzlich ein Lastwagen hinter ihnen auftaucht. Der Fahrer versucht zwar zu bremsen, jedoch gelingt das auf der eisigen Fahrbahn nicht, und das Fahrzeug erfasst sie mit voller Wucht. Es kommt zu einem großen Autounfall, bei dem Paige durch die Frontscheide geschleudert wird.
Als sie im Krankenhaus aufwacht, sitzt ihr Mann bereits vor ihr. Dass er tatsächlich ihr Mann ist, weiß Paige allerdings nicht. Sie hält ihn stattdessen für ihren Arzt. Wie es aussieht, hat die junge Frau die Erinnerung an die gemeinsame Zeit komplett verloren. Das letzte, woran sie sich noch erinnern kann, ist ihre Verlobung. Allerdings nicht mit Leo, sondern mit ihrem Ex-Freund Jeremy, gespielt von Scott Speedman.
Eine vergangene Liebe?
Das junge Paar befolgt das Rat ihrer Ärztin und versucht den Alltag normal weiterzuleben, damit Paige ihre Erinnerungen zurückgewinnen kann. Trotz Leos Bemühungen bleibt seine Frau allerdings distanziert. Sie nimmt wieder Kontakt mit ihrer Familie und ihrem Ex-Verlobten auf und steigt wieder in ihr abgebrochenes Studium ein. Kann Leo sie dazu bringen, sich an ihre allgegenwärtige Liebe zu erinnern oder wird ihre Ehe für immer in Vergessenheit geraten?
Romantisches Drama basierend auf einer wahren Geschichte
Für immer Liebe ist der erste Kinofilm des US-amerikanischen Regisseurs Michael Sucsy. Zuvor hat Sucsy das Biopic Die exzentrischen Cousinen der First Lady für HBO gedreht. Für die Hauptrollen seines Dramas hat sich Michael Sucsy die bekannten Hollywood-Stars Rachel McAdams und Channing Tatum ausgesucht. Mit Sam Neill und Jessica Lange sind auch die Nebenrollen von Für immer Liebe prominent besetzt. Der Film basiert auf der wahren Geschichte von Kim und Krickitt Carpenter aus New Mexico, die mittlerweile ein glückliches Eheleben mit ihren zwei Kindern führen.
