Küchenbauer-Duell: Wie teuer ist die Traumküche?
Küchenbauer-Duell: Wie teuer ist die Traumküche?
Die Deutschen sind Küchen-Könige: In keinem anderen Land Europas gibt es so viele Hersteller von Küchen, Kochnischen oder Kochinseln. Mit fast 11,5 Milliarden Euro feierte die Branche 2021 einen Umsatz-Rekord. Doch welche Küche ist für wen die richtige, und muss es immer ein teures Modell sein? Focus TV hat zwei Familien begleitet, die sich mit unterschiedlichsten Budgets ihren Küchentraum verwirklichen wollen: Familie Nabel aus Berlin zieht in ein neues Eigenheim und vertraut dabei ganz auf die professionelle Beratung eines Möbelhauses. Sie haben die Qual der Wahl. Werden sie mit den veranschlagten 20.000 Euro hinkommen? Dagegen setzt Familie Klawa aus Windeck im Siegerland voll auf Eigenbau und will sich für maximal 800 Euro die Einrichtung aus gebrauchten Teilen zusammenzimmern. Doch auf dem Weg zur Wunschküche gibt es viele Hürden: Am Abzugsrohr und beim Anschluss für Starkstrom wird es für den Familienvater richtig gefährlich. Dafür müssen die Nabels plötzlich mit Lieferengpässen kämpfen. Wer kann zuerst den Herd anwerfen - und wer hat sein Budget eingehalten? Die Focus TV Reportage über Küchenträume und Traumküchen.