Mr. Murder (Teil 2)
97 Min.Ab 12
Mittels Telepathie hat der Klon Alfie Kontakt zu dem Schriftsteller Marty aufgenommen, der dies als Einbruch in sein Denken empfindet. Alfie ist davon überzeugt, dass sich Marty seines Lebens und seiner Familie bemächtigt hat und steht eines Tages vor Martys Tür. Dessen Ehefrau Paige und Martys zwei Töchter lassen sich von Alfie täuschen und sehen in ihm Marty. Als dieser am Abend jedoch nach Hause kommt, eskaliert die Situation, und ein Kampf auf Leben und Tod beginnt ... Rechte: ProSieben
Genre:Science Fiction, Thriller, Mini-Serie
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
