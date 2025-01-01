Rain Fall
Als der hohe Beamte Kawamura mit einem Herzanfall in der U-Bahn von Tokio zusammenbricht, ahnen nur wenige, dass Auftragskiller John Rain hier seine Tod bringende Hand im Spiel hatte. Rains Spezialität ist es, den Tod seiner Opfer ganz natürlich erscheinen zu lassen. Doch die CIA kennt den Ex-Navy-SEAL ganz genau und ist sowohl hinter dem Mann als auch hinter dem USB-Stick her, den Kawamura bei sich gehabt haben muss. Die geklauten Daten enthalten Informationen über die Korruption in der japanischen Regierung und haben viel Potential, um sich hohe Politiker gefügig zu machen. Kein Wunder, dass auch die Yakuza auf der Bildfläche erscheint. Eine gnadenlose Jagd mit allen technischen Mitteln unserer Zeit beginnt und John Rain wird zur gehetzten Beute...