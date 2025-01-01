Rapfen on Top
16 Min.Ab 12
Rapfen on Top
Raubfisch-Angeln: Große Industriefüsse in Deutschland sind die Heimat der Rapfen. Diese Weissfische werden ab einem bestimmten alter sehr räuberisch und ihre Hauptbeute besteht aus Kleinfischen wie beispielsweiße Lauben. Da sie sich gerne an der Wasseroberfläche aufhalten und der Rapfen ein oberständiges Maul hat fällt es ihm sehr leicht seiner Bäute direkt dort nachzustellen. Ein Stickbait ist der perfekte Begleiter um auf Rapfenjagd zu gehen, denn er simuliert einen flüchtenden Fisch wenn er hektisch von links nach rechts über die Wasseroberfläche schiesst. Das lieben diese pfeilschnellen Räuber und Attackieren die Köder Explosionsartig. Spannender kann Angeln nicht sein.
Genre:Spezial, Dokumentation, Angeln
Produktion:de, 2015
Copyrights:© Topwater Productions