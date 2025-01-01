Wicked Blood
92 Min.Ab 16
Wicked Blood
Die junge Hannah stammt aus einer Mafiafamilie, in der Drogen, Gewalt und Waffen an der Tagesordnung sind. Als ihre Schwester sich in einen Rivalen der Familie verliebt, zeigt das Familienoberhaupt Frank seine Skrupellosigkeit. Das öffnet Hannah die Augen und sie erkennt, dass sie sich aus dem Familiengeflecht lösen muss. Ihre einzige Möglichkeit, um sich und ihre Schwester zu retten, ist ein sorgfältig ausgeklügelter Racheplan.
Genre:Action, Drama, Thriller
16
