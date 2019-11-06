Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alarm! Kilo & Schönheit

Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Reporterin Nina Ludewig besucht Manuel Uribe Garza im Norden Mexikos. Der dickste Mann der Welt ist eine Sensation. Sein Höchstgewicht von etwa 592 kg brachte ihm einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde ein - und weltweiten Ruhm ... Die Eltern von Patrick haben ihren extrem dicken Sohn nie beim Abspecken unterstützt. Seine 55-jährige Mutter Monika behandelt ihn noch immer, als wäre er ein kleines Kind. Patricks Kummerspeck verwandelte sich über die Jahre in Fettleibigkeit ... Rechte: Sat.1

