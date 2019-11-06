Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg

Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Folge 4

Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg

Folge 4: Folge 4

48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Alexander schenkt seinem Patenkind Manuel ein teures Mofa. Manuel verrät seiner Mutter zwar nichts, aber Anna Maria bekommt trotzdem Wind von der Sache, reagiert empört und bringt das Mofa sofort zurück. Ein handfester Streit ist die Folge. Alexander ist beleidigt und lässt nichts unversucht, Anna Maria wenigstens als knallharter Geschäftsmann auszubooten: Er will dem Seeberger Kieswerk einen lebenswichtigen Auftrag vor der Nase wegschnappen ...

Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg

Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg

