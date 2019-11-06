Staffel 2Folge 21vom 06.11.2019
Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg
Folge 21: Folge 21
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Patricia hat vom Schüler-Dasein die Nase gestrichen voll und zeigt dies auch in aller Deutlichkeit. Anna Maria hat jedoch wenig Verständnis für die Sorgen ihrer Tochter, was schließlich dazu führt, dass das kleine Mädchen samt Hund Fips das Weite sucht. Ihr Ziel ist es, allein zu den Großeltern an den Tegernsee zu fahren, wo sie auf mehr Einfühlungsvermögen hofft. Erst einmal unterwegs, muss Patricia aber bald erkennen, dass ihre Flucht vielleicht doch keine so gute Idee war ... Rechte: Sat.1
Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg
