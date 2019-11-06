Staffel 1Folge 13vom 06.11.2019
SchwarzmalereiJetzt ohne Werbung streamen
Babaloos
Folge 13: Schwarzmalerei
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Mit Hilfe von Herrn Schwarz, dem Tintenglas, versucht Klein Klecks ein lustiges Gemälde zu malen. Durch die schwarze Farbe bringt er aber nur trübsinnige Bilder zustande... Rechte: Your Family Entertainment
Alle Staffeln im Überblick
Babaloos
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment