Staffel 1Folge 14vom 06.11.2019
Babaloos
Folge 14: Kevins Kuchen
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Mit Entsetzen müssen die Babaloos feststellen, dass Kevin in dem Kuchen, den er gebacken hat, anstelle von Zucker eine Prise Salz beigemischt hat. Der Kuchen ist ungenießbar... Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment