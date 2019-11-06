Staffel 1Folge 16vom 06.11.2019
Babaloos
Folge 16: Das neue Auto
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Baby Wisch und Klein Schlürf erfahren vom neuen Familienauto. Sie schleichen in die Garage, um den Wagen von Innen zu erforschen. Leider sperrt sich Klein Schlürf dabei im Auto ein... Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment