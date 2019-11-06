Staffel 1Folge 17vom 06.11.2019
Babaloos
Folge 17: Die Schwestern auf dem Eis
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Die Babaloos veranstalten im Garten einen Eiskunstlaufwettbewerb. Tante Pick und Meister Klopf verpatzen ihren Auftritt auf dem rutschigen Parkett. Dann aber treten die Schwestern Warm & Kuschelig an... Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment