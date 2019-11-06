Staffel 1Folge 33vom 06.11.2019
Babaloos
Folge 33: Baby Knöpf sucht seine Familie
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Die Babaloos retten einen kleinen Knopf. Nun machen sie sich auf die Suche nach seiner Heimat und klappern alle Kleiderschränke in der Wohnung nach Manteln mit fehlenden Knöpfen ab... Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment