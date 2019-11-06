Staffel 1Folge 34vom 06.11.2019
Babaloos
Folge 34: Ein klebriges Abenteuer
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Meister Leimer spaziert froh und munter durch Kevins Wohnung. Er bemerkt dabei nicht, dass er seinen Deckel verloren hat und die ganze Wohnung versaut. So werden auch die Babaloos von Meister Leimer zugekleistert... Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment