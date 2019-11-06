Staffel 1Folge 35vom 06.11.2019
Babaloos
Folge 35: Der falsche Weihnachtsmann
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Kurz vor Weihnachten verbreitet sich unter den Babaloos die Ansicht, dass sie eigentlich auch ein Weihnachtsfest verdient hätte. Baby Wisch kommt deshalb auf die Idee, sich als Weihnachtsmann zu verkleiden. Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment