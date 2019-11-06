Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 41vom 06.11.2019
Folge 41: Eine unfreiwillige Schiffsreise

6 Min.Folge vom 06.11.2019

Baby Wisch, Klein Schlürf und Tante Pick springen in die volle Badewanne. Nachdem sie sich lang genug darin vergnügt haben, versuchen sie wieder aus dem Becken zu steigen. Doch ohne fremde Hilfe ist das nicht möglich. Rechte: Your Family Entertainment

