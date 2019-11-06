Staffel 1Folge 43vom 06.11.2019
Ein verborgenes TalentJetzt ohne Werbung streamen
Babaloos
Folge 43: Ein verborgenes Talent
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Die Schuhbürste Klein Glänz möchte so gerne von Klein Klecks, dem Pinsel, in die Kunst des Malens eingewiesen werden. Doch der weigert sich ihn zu unterrichten. Er behauptet, eine Schuhbürste kann kein Künstler sein. Rechte: Your Family Entertainment
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Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Your Family Entertainment