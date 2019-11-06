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Babaloos

Staffel 1Folge 43vom 06.11.2019
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Ein verborgenes Talent

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Babaloos

Folge 43: Ein verborgenes Talent

6 Min.Folge vom 06.11.2019

Die Schuhbürste Klein Glänz möchte so gerne von Klein Klecks, dem Pinsel, in die Kunst des Malens eingewiesen werden. Doch der weigert sich ihn zu unterrichten. Er behauptet, eine Schuhbürste kann kein Künstler sein. Rechte: Your Family Entertainment

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