Staffel 1Folge 45vom 06.11.2019
Babaloos
Folge 45: Eine neue Rutsche
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Baby Wisch und Klein Kritzel entdecken ein Rohr und benützen es als Rutsche. Die Schwestern Warm und Kuschelig versuchen durch das Rohr zu rutschen. Doch sie bleiben auf halber Strecke stecken und kommen nicht mehr raus. Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment