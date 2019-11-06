Staffel 1Folge 46vom 06.11.2019
Babaloos
Folge 46: Hochmut kommt vor dem Fall
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Die Babaloos müssen in ihren Reihen ein neues Mitglied aufnehmen: Die hochnäsige Frau von Feder, ein edler Staubwedel. Nach und nach verdreht sie den Babaloos den Kopf, sehr zum Missfallen von Tante Pick... Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment