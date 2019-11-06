Staffel 1Folge 49vom 06.11.2019
Folge 49: Blumen brauchen Wasser
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Die Babaloos sind zutiefst besorgt: Die Wunderblumen im Garten, die nur in der Nacht aufblühen, sehen so verwelkt aus. Da kommt Klein Kritzel auf die rettende Idee: Die Blumen brauchen frisches Wasser. Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment