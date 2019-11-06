Staffel 1Folge 54vom 06.11.2019
Herr Stopf kann fliegenJetzt ohne Werbung streamen
Babaloos
Folge 54: Herr Stopf kann fliegen
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Während des abendlichen Abwaschs blasen Baby Wisch und Klein Schlürf Seifenblasen in die Luft. In einem unachtsamen Moment schließen sie um Herrn Stopf eine Seifenblase, aus der er sich nicht selbst befreien kann. Rechte: Your Family Entertainment
Alle Staffeln im Überblick
Babaloos
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment