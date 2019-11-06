Staffel 1Folge 55vom 06.11.2019
Babaloos
Folge 55: Geisterstunde
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Ein geheimnisvolles Klopfen versetzt Baby Wisch und Klein Schlürf in Angst. Sie glauben fest, dass ein Geist durch die Wohnung spukt. Klein Kritzel und Herr Schwabb versuchen diese Befürchtung zu zerstreuen. Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment