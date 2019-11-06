Staffel 1Folge 56vom 06.11.2019
Babaloos
Folge 56: Der ungebetene Gast
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Völlig unerwartet steht ein Partyhut vor der Türe und will bei den Babaloos aufgenommen werden. Er nennt sich Klein Fröhlich und versucht, seine verwunderten Gastgeber mit kleinen Späßchen aufzuheitern... Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment