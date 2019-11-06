Staffel 1Folge 57vom 06.11.2019
Babaloos
Folge 57: Blitz und Donner
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Ein Gewitter versetzt Baby Wisch und Klein Schlürf in Angst. Da hilft es auch wenig, wenn Mutter Wisch ihrem Sohn zu erklären versucht, wie ein Gewitter funktioniert. Die Angst bei den Babaloos steigert sich noch... Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment