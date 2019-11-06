Staffel 1Folge 59vom 06.11.2019
Babaloos
Folge 59: Endlich frei
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Baby Wisch und Klein Schlürf befreien zwei Schlüssel von einem Haken an der Wand. Zu spät bemerken die beiden, dass sie einen Fehler gemacht haben. Denn kaum sind die Schlüssel frei, führen sie sich sehr ungezogen auf. Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment