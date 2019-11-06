Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
Babaloos
Folge 6: Die Sandburg
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Kevin hat seinen ersten Milchzahn verloren. Die Babaloos wollen ihm, ein Geschenk übergeben. Sie überlegen die verschiedensten Möglichkeiten, bis Klein Kritzel auf die Idee kommt, eine große Sandburg für ihn zu bauen. Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment