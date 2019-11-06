Staffel 1Folge 61vom 06.11.2019
Die Geburtstagsüberraschung
Babaloos
Folge 61: Die Geburtstagsüberraschung
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Um seine Mutter mit einem Geburtstagsgeschenk zu überraschen, hat Kevin heimlich das Familienauto gewaschen und dazu ein liebevolles Happy-Birthday-Schild gemalt... Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment