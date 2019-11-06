Staffel 1Folge 63vom 06.11.2019
Tante Pick und der DracheJetzt ohne Werbung streamen
Babaloos
Folge 63: Tante Pick und der Drache
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Die Babaloos entdecken auf dem Dachboden einen Drachen. Er ist ein Requisit für Kevins Theateraufführung. Da kommen die Babaloos auf die Idee, selbst ein Stück aufzuführen... Rechte: Your Family Entertainment
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Babaloos
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1-2: Your Family Entertainment