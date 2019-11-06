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Babaloos

Staffel 1Folge 63vom 06.11.2019
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Tante Pick und der Drache

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Babaloos

Folge 63: Tante Pick und der Drache

6 Min.Folge vom 06.11.2019

Die Babaloos entdecken auf dem Dachboden einen Drachen. Er ist ein Requisit für Kevins Theateraufführung. Da kommen die Babaloos auf die Idee, selbst ein Stück aufzuführen... Rechte: Your Family Entertainment

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Babaloos

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