Staffel 1Folge 64vom 06.11.2019
Babaloos
Folge 64: Ein sicheres Versteck
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Kevins Vater hat seinen Autoschlüssel verloren und Kevin hat ihn wieder gefunden. Um seinen Vater am nächsten Morgen damit zu überraschen, versteckt er ihn irgendwo im Haus... Rechte: Your Family Entertainment
