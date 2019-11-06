Staffel 1Folge 65vom 06.11.2019
Babaloos
Folge 65: Auf Schatzsuche
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Auf Kevins Tisch entdecken Baby Wisch und Klein Kritzel eine Schatzkarte. Sie beschließen ihr nachzugehen. Dass sie über den Gartenzaun klettern müssen, um die markierte Stelle zu finden, kann sie davon nicht abhalten... Rechte: Your Family Entertainment
Babaloos
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment