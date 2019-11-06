Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
Folge 7: Kluger Klein Kritzel
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Als Klein Kritzel herausfindet, dass Kevin seine Mathe-Hausaufgaben nicht zu Ende gemacht hat, nimmt er die Rolle des Mathelehrers ein und hält in der Küche eine Unterrichtsstunde für die Babaloos. Sie bemühen sich sehr die Matheaufgaben zu lösen, indem sie 1 + 1 zusammenzählen. Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment