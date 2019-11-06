Staffel 1Folge 9vom 06.11.2019
Baby Wisch friert
Babaloos
Folge 9: Baby Wisch friert
6 Min.Folge vom 06.11.2019
Baby Wisch sperrt sich in den Kühlschrank ein. Zwar rettet ihn Klein Schlürf aus der Kälte, doch Baby Wisch ist inzwischen ein Eiszapfen. So müssen sich die Babaloos etwas einfallen lassen, um ihn wieder zu aktivieren. Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment