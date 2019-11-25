Staffel 1Folge 22vom 25.11.2019
Auf der Jagd nach den Kristallen
Beutolomäus und der wahre Weihnachtsmann
Folge 22: Auf der Jagd nach den Kristallen
15 Min.Folge vom 25.11.2019
Beutolomäus ist überglücklich. Seine Freundin Paule kann ihn wieder sehen, ihre Erinnerung an Weihnachten ist mit Hilfe des magischen Buchs zurückgekehrt. Und Paule hat den ersten von sechs Kristallen gefunden. Wenn alle Kristalle bis zum Heiligenabend wieder zum Herz der Weihnacht zusammengesetzt sind, wird das Weihnachtsfest gerettet. Wenn nicht, bleibt Weihnachten für immer verschwunden. Doch wer sind die Wächter der Kristalle, die im magischen Weihnachtsbuch beschrieben sind? Rechte: Kontor New Media
Genre:Kinder, Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0