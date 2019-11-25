Staffel 1Folge 23vom 25.11.2019
Die letzte ChanceJetzt ohne Werbung streamen
Beutolomäus und der wahre Weihnachtsmann
Folge 23: Die letzte Chance
15 Min.Folge vom 25.11.2019
Beutolomäus, Paule und Sascha entdecken, dass in der Welt der Menschen unerkannt Weihnachtswesen leben. Sechs von ihnen hüten die Kristalle, die zusammen das Herz der Weihnacht bilden. Den ersten Kristall entdeckt Paule in der Eishalle. Und auch beim zweiten ahnt sie, wer der Wächter des Kristalls sein könnte. Doch die Zeit bis Heiligabend wird knapp. Als bis kurz vor Mitternacht das Herz der Weihnacht noch nicht zusammengesetzt ist, schwinden bei Beutolomäus der Mut und die Zuversicht. Rechte: Kontor New Media
Alle Staffeln im Überblick
Beutolomäus und der wahre Weihnachtsmann
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0