Staffel 1Folge 24vom 25.11.2019
Beutolomäus und der wahre Weihnachtsmann
Folge 24: Der schönste Tag des Jahres
15 Min.Folge vom 25.11.2019
Sascha schreckt in einem Bett hoch. Ganz in seiner Nähe singt jemand Weihnachtslieder. Sascha will in alter Gewohnheit den Radiowecker ausschlagen. Doch er greift ins Leere. Verwundert schaut er sich um. Er ist im Weihnachtshaus. Beutolomäus kommt mit einem Weihnachtslied auf den Lippen auf ihn zu gehüpft. Langsam begreift Sascha, dass er der neue Weihnachtsmann ist. Aber er hat kaum Zeit weitere Fragen zu stellen. Denn Beutolomäus drängelt: Heute ist Heiligabend und die beiden haben eine Menge zu tun. Rechte: Kontor New Media
Genre:Kinder, Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0