Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Beutolomäus und der wahre Weihnachtsmann

Staffel 1Folge 24vom 25.11.2019
Joyn Plus
Der schönste Tag des Jahres

Der schönste Tag des JahresJetzt ohne Werbung streamen

Beutolomäus und der wahre Weihnachtsmann

Folge 24: Der schönste Tag des Jahres

15 Min.Folge vom 25.11.2019

Sascha schreckt in einem Bett hoch. Ganz in seiner Nähe singt jemand Weihnachtslieder. Sascha will in alter Gewohnheit den Radiowecker ausschlagen. Doch er greift ins Leere. Verwundert schaut er sich um. Er ist im Weihnachtshaus. Beutolomäus kommt mit einem Weihnachtslied auf den Lippen auf ihn zu gehüpft. Langsam begreift Sascha, dass er der neue Weihnachtsmann ist. Aber er hat kaum Zeit weitere Fragen zu stellen. Denn Beutolomäus drängelt: Heute ist Heiligabend und die beiden haben eine Menge zu tun. Rechte: Kontor New Media

Alle Staffeln im Überblick

Beutolomäus und der wahre Weihnachtsmann

Beutolomäus und der wahre Weihnachtsmann

Alle 1 Staffeln und Folgen