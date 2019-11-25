Staffel 1Folge 4vom 25.11.2019
Beutolomäus und der wahre Weihnachtsmann
Folge 4: Ein neuer Plan
15 Min.Folge vom 25.11.2019
Beutolomäus hat in Sascha Claus den einzig wahren Weihnachtsmann erkannt. Doch der denkt überhaupt nicht daran, mit Beutolomäus in die Weihnachtswelt zu kommen. Beutolomäus braucht einen Plan, wie er Sascha doch noch umstimmen kann. Im magischen Weihnachtsbuch entdeckt Beutolomäus einen Hinweis auf einen Schuh-Zauber. Seine Freundin, die Fee Rosabella, verrät ihm, welche Zutaten sie dafür benötigen: Schuhe aus Saschas Vergangenheit, aus der Gegenwart und aus der Zukunft. Zusammen mit Saschas Nichte Paule macht sich Beutolomäus daran, die Schuhe zu besorgen. Rechte: Kontor New Media
Beutolomäus und der wahre Weihnachtsmann
