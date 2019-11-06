Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bibi Blocksberg

Staffel 6Folge 1vom 06.11.2019
27 Min.Folge vom 06.11.2019

Bibi und Schubia sind mit einem Geist in einem alten Haus eingeschlossen, weil sich ihre Hexerei mit seinem Geisterspuk verknotet hat. Nur wenn der Spuk ein Ende nimmt, kommen sie wieder frei. Doch der Geist kann erst aufhören zu spuken, wenn er eine im Haus versteckte Truhe findet und einem Nachfahren übergibt. Eine abenteuerliche Suche beginnt. Rechte: Kiddinx

