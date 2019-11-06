Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Bis in die Spitzen

Staffel 1Folge 10vom 06.11.2019
Joyn Plus
Folge 10

Folge 10Jetzt ohne Werbung streamen

Bis in die Spitzen

Folge 10: Folge 10

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Calypso schafft es gemeinsam mit Yvonnes Freund Deniz in die Endrunde einer Castingshow. Als Yvonne davon erfährt, platzt ihr der Kragen. Es stellt sich heraus, dass auch sie früher einmal ein Star war ... Indes wird Rosa, die für Romantik sonst nicht viel übrig hat, von starken Gefühlen bewegt - ausgerechnet für Philipp, den (Noch-)Ehemann ihrer Mutter ... Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Bis in die Spitzen

Bis in die Spitzen

Alle 1 Staffeln und Folgen