Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Bis in die Spitzen
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Philipp versucht, die Wand des Schlafzimmers einzureißen, um Platz für ein Kinderzimmer zu schaffen - Niki ist nicht begeistert. Auch im Salon ist es nicht gerade angenehm: Ihre Schwestern spielen ständig auf ihre Affäre mit Finn an ... Rechte: Sat.1
Genre:Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12