Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
Bis in die Spitzen
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Niki hat sich für Finn entschieden - die beiden fahren erst mal für vier Wochen nach Italien. Nach ihrer Rückkehr finden sie einige Veränderungen vor: Niki ist zu Hause nicht mehr willkommen; Philipp definiert "freie Liebe" mit zahlreichen Geliebten neu. Auf der Geburtstagsparty von Bernhard tauchen zwei Kinder von Finn auf ... Rechte: Sat.1
