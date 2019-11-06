Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Bis in die Spitzen

Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
Joyn Plus
Folge 7

Folge 7Jetzt ohne Werbung streamen

Bis in die Spitzen

Folge 7: Folge 7

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Niki hat sich für Finn entschieden - die beiden fahren erst mal für vier Wochen nach Italien. Nach ihrer Rückkehr finden sie einige Veränderungen vor: Niki ist zu Hause nicht mehr willkommen; Philipp definiert "freie Liebe" mit zahlreichen Geliebten neu. Auf der Geburtstagsparty von Bernhard tauchen zwei Kinder von Finn auf ... Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Bis in die Spitzen

Bis in die Spitzen

Alle 1 Staffeln und Folgen