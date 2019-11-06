Zum Inhalt springenBarrierefrei
Blond: Eva Blond!

Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Der Zwerg im Schließfach

91 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ein seltsamer Fund in einem Bahnhofs-Schließfach ruft Eva Blond und ihren Kollegen Alyans auf den Plan: In einem nassen Lederkoffer liegt ein toter Kleinwüchsiger. Alyans kennt den Mann - er stand als Geldeintreiber in den Diensten des türkischen "Paten" Tayfun Aslan ... Rechte: Sat.1

