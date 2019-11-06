Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 17vom 06.11.2019
Bob & Margaret

Folge 17: Hautnah dabei

21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Beim unvermeidlichen Sonntagsessen mit der ganzen Familie, wird Bob wieder einmal schmerzlich bewusst, wie sehr seine Mutter ihm Peter vorzieht. Neben dessen Erfolg als Fernsehkoch wirken Bobs Zahnarztgeschichten farblos. Doch schon wenige Tage später winkt ihm das Glück: Ein alter Schulfreund taucht in seiner Praxis auf und möchte unbedingt einen Dokumentarfilm über seine aufregende medizinische Tätigkeit am Puls des Lebens machen. Bob ist begeistert und wähnt sich schon als Filmstar ... Rechte: Your Family Entertainment

