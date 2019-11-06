Staffel 1Folge 18vom 06.11.2019
Folge 18: Die Therapie
21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
In ihrer Praxis trifft Margaret ¸ überraschend auf eine alte Schulfreundin, Rachel. Diese ist inzwischen eine weitgereiste Psychotherapeutin und beeindruckt Margaret durch ihre Selbstsicherheit und ihren Erfolg. Die Beiden vereinbaren ein Abendessen mit ihren Ehemännern bei den Fishs. Schon vor dem Eintreffen der Gäste ist Margaret an besagtem Abend in heller Aufregung : Plötzlich ¸überkommt sie ein großer Minderwertigkeitskomplex im Vergleich zu der so gut aussehenden und erfolgreichen Freundin. Doch der Abend verläuft wider Erwarten gut ... Rechte: Your Family Entertainment
