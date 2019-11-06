Staffel 1Folge 21vom 06.11.2019
Tierisch nette LeuteJetzt ohne Werbung streamen
Bob & Margaret
Folge 21: Tierisch nette Leute
21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Als Bob und Margaret von einem langweiligen Abend mit Freunden heimkommen und das Haus von ihren Hunden verwüstet vorfinden, suchen sie den Rat eines Tierarztes. Der empfiehlt mehr Abwechslung und Anreiz für die vierbeinigen Hausgenossen, Elisabeth und William. Ein Spaziergang im Park scheint Bob und Margaret ein guter Anfang zu sein. Dort lernen sie ein faszinierendes Ehepaar kennen, Clarissa und Colin Widgener, die auch Hunde haben und kinderlos sind ... Rechte: Your Family Entertainment
Alle Staffeln im Überblick
Bob & Margaret
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Altersfreigabe:
12