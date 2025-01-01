Staffel 6Folge 1
Briefe von Felix
Folge 1: Unter Wilddieben
13 Min.
Felix wird mitten im südamerikanischen Urwald von Wilddieben gefangen genommen, zusammen mit einem Jaguar, einem Tukan und einem Faultier. Die Tiere glauben, sie würden in den Zoo gebracht, und freuen sich auf eine sorgloses Leben. Doch Felix weiß, dass die Wilddiebe die Tiere als exotische Leckerbissen an Restaurants verkaufen wollen. Deshalb kann er die Tiere im letzten Moment zur gemeinsamen Flucht überreden.
Briefe von Felix
