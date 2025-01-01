Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Briefe von Felix

Staffel 6Folge 1
Joyn Plus
Unter Wilddieben

Unter WilddiebenJetzt ohne Werbung streamen

Briefe von Felix

Folge 1: Unter Wilddieben

13 Min.

Felix wird mitten im südamerikanischen Urwald von Wilddieben gefangen genommen, zusammen mit einem Jaguar, einem Tukan und einem Faultier. Die Tiere glauben, sie würden in den Zoo gebracht, und freuen sich auf eine sorgloses Leben. Doch Felix weiß, dass die Wilddiebe die Tiere als exotische Leckerbissen an Restaurants verkaufen wollen. Deshalb kann er die Tiere im letzten Moment zur gemeinsamen Flucht überreden.

Alle Staffeln im Überblick

Briefe von Felix

Briefe von Felix

Alle 6 Staffeln und Folgen