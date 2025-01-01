Zum Inhalt springenBarrierefrei
Briefe von Felix

Staffel 6Folge 4
Gestrandet im Pazifik

Folge 4: Gestrandet im Pazifik

13 Min.

Felix ist auf einer einsamen Insel im Pazifik gestrandet und fürchtet zum ersten Mal wirklich am Ende einer Reise ohne Wiederkehr angelangt zu sein. Auch als er auf den Bewohner der Insel trifft, der Tag für Tag Treibgut sammelt, glaubt er nicht ans Heimkommen. Aber es stellt sich heraus, dass der Strandgutsammler einen solar betriebenen Ballon entwickelt hat. Ob das Felix Rückfahrkarte bedeutet?

