Staffel 2Folge 12vom 06.11.2019
Broti & Pacek - Irgendwas ist immer
Folge 12: Hypnose
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Pacek, der nicht gerade von der Wirksamkeit von Hypnose überzeugt ist, stellt sich bei einem Ärztekongress zu diesem Thema als freiwillige Versuchsperson zur Verfügung. Alles funktioniert prächtig, bis ein Feueralarm verhindert, dass Pacek fachgerecht aus seiner Hypnose erwacht. Etwa zur gleichen Zeit ist Broti mit einem ganz anderen Problem beschäftigt: Seine verhasste Tante Luise zieht bei ihm ein, weil ihr eigenes Haus seit einem Sturm unbewohnbar ist ... Rechte: Sat.1
