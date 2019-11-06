Staffel 1Folge 10vom 06.11.2019
Code 37
Folge 10: Reife Liebe
50 Min. Ab 12
Ein Angler findet die Leiche eines Mannes aus dem Nahen Osten am Ufer eines Flusses. Der Tote wurde schwer misshandelt, bevor er in den Fluss geworfen wurde. Er hat zudem keinerlei Papiere, sondern nur Kondome bei sich. Hannah Maes und ihr Team von der Sittenpolizei nehmen sich dem Fall an und finden heraus, dass der Mann verheiratet war, jedoch ein Doppelleben mit der deutlich älteren Lucienne führte. Doch da ist er nicht der einzige. Hannah versucht fortan, das Netz von seltsamen Beziehungen und Intrigen zu durchschauen Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG
