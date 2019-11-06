Staffel 1Folge 12vom 06.11.2019
Code 37
Folge 12: Das Petruskreuz
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Das Genter Rotlichtmilieu ist in Aufruhr, als die Prostituierte Eva Meskens mit einem Messer attackiert und schwer verletzt wird. Der Angreifer hat ihr Petruskreuze in ihre Wangen geritzt. Ist das das Werk eines Psychopathen oder eines religiösen Fanatikers? Die Chefermittlerin der Sittenpolizei Hannah Maes beginnt ihre Ermittlungen mit der Befragung von Evas letztem Kunden Walter Van Praet, doch dieser hat ein felsenfestes Alibi. Währenddessen kommt Eva wieder zu Bewusstsein und beschuldigt Remco, einen sehr aggressiven Zuhälter, der ein paar Wochen zuvor vierzig Prozent ihres Verdiensts eingefordert hat. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG
